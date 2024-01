Rencontre littéraire : « Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof » Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie, jeudi 25 janvier 2024.

Rencontre littéraire : « Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof » Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25 21:30:00

Rencontre avec Valérie Igounet et Guy le Besnerais, auteurs du reportage dessiné « Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof » paru en octobre 2023 aux éditions Studiofact.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty est décapité par un islamiste tchétchène. Ce professeur d’histoire-géo avait 47 ans et était père d’un petit garçon. Cet album retrace la genèse de ce crime et décrit l’engrenage qui l’a rendu possible. Il entraine le lecteur dans l’univers d’un homme passionné et discret, devenu un symbole malgré lui.

« Un roman graphique nécessaire pour la vérité que l’on doit à Samuel Paty, à sa famille, à la communauté enseignante et aux élèves. A faire lire à toutes et tous, notamment aux hauts cadres de la fonction publique qui son complètement passés à côté de ce qui se tramait.

Sur réservation par mail.

Rencontre avec Valérie Igounet et Guy le Besnerais, auteurs du reportage dessiné « Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof » paru en octobre 2023 aux éditions Studiofact.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty est décapité par un islamiste tchétchène. Ce professeur d’histoire-géo avait 47 ans et était père d’un petit garçon. Cet album retrace la genèse de ce crime et décrit l’engrenage qui l’a rendu possible. Il entraine le lecteur dans l’univers d’un homme passionné et discret, devenu un symbole malgré lui.

« Un roman graphique nécessaire pour la vérité que l’on doit à Samuel Paty, à sa famille, à la communauté enseignante et aux élèves. A faire lire à toutes et tous, notamment aux hauts cadres de la fonction publique qui son complètement passés à côté de ce qui se tramait.

Sur réservation par mail.

EUR.

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairie.escapade@gmail.com



L’événement Rencontre littéraire : « Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn