Journée Internationale du Sport au Féminin Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

A l’occasion de la Journée Internationale du Sport au Féminin, la Maison de Santé du Piémont Oloronais et sa Maison Sport Santé des Pyrénées Béarnaises organise une découverte de la gym poussette !

A vos poussettes, prêt, partez !

Ouvert à toutes les jeunes mamans.

Suivi d’un temps d’échanges avec l’équipe jeunesse de la médiathèque (documents sur les touts petits, la parentalité et animations…).

Sur inscription mail ou téléphone.

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sportsante.pyreneesbearnaises@gmail.com



