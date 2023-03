LES MARCHÉS D’ÉTÉ D’OLONZAC Olonzac Catégories d’Évènement: Hérault

Olonzac

LES MARCHÉS D'ÉTÉ D'OLONZAC, 21 juillet 2023, Olonzac . LES MARCHÉS D'ÉTÉ D'OLONZAC Boulevard Gambetta Olonzac Hérault

2023-07-21 19:00:00 – 2023-07-21 23:00:00

Hérault . 3ème édition des marchés d’Été d’Olonzac.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les producteurs, artisans créateurs et artistes de notre région du Minervois.

Sur place: buvette, dégustation et animations musicales différentes tous les soirs. +33 4 68 91 20 11 Olonzac

