Hérault . L’association AMA organise une journée autour de la femme.

Cette journée sera en lien avec la campagne Octobre rose. Les productrices, et les créatrices locales vous proposeront leurs créations et fabrications.

Conférences, spectacle et ateliers. Tombola dont le bénéfice sera reversé à Octobre rose.

artisanatduminervois1134@gmail.com

