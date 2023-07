SOIRÉE KARAOKÉ Olonzac Catégories d’Évènement: Hérault

Olonzac SOIRÉE KARAOKÉ Olonzac, 11 juillet 2023, Olonzac. Olonzac,Hérault Soirée karaoké animée par le groupe Audyse.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . . Olonzac 34210 Hérault Occitanie



Karaoke evening with Audyse band Noche de karaoke con Audyse Karaoke-Abend unter der Leitung der Gruppe Audyse Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Olonzac Autres Adresse Ville Olonzac Departement Hérault Lieu Ville Olonzac

Olonzac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olonzac/