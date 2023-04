LE COEUR DES HOMMES Théatre de verdure, 30 juin 2023, Olonzac.

Prenez une bonne dose de camaraderie.Versez dessus plusieurs verres d’excellent Corbières. Ajoutez quelques zestes d’humour et de fantaisie

Remuez le tout avec énergie et vous obtenez : Le coeur des hommes des corbières

Cocktail à déguster sans modération

Possibilité de restauration sur place.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Théatre de verdure

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



Take a good dose of camaraderie and pour several glasses of excellent Corbières over it. Add a few zests of humor and fantasy

Stir it all with energy and you get: The heart of the men of Corbières

Cocktail to taste without moderation

Possibility of restoration on the spot

Tomar una buena dosis de camaradería y verter sobre ella varias copas de excelente Corbières. Añada algunas pizcas de humor y fantasía

Remuévalo todo con energía y obtendrá: El corazón de los hombres de Corbières

Cóctel para degustar sin moderación

Posibilidad de catering in situ

Nehmen Sie eine gute Dosis Kameradschaft.Gießen Sie mehrere Gläser ausgezeichneten Corbières darüber. Fügen Sie einige Spritzer Humor und Phantasie hinzu

Rühren Sie das Ganze kräftig um und Sie erhalten: Das Herz der Männer aus Corbières

Cocktail, der ohne Mäßigung genossen werden kann

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC