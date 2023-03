EXPOSITION CORALIE AGIUS, 1 avril 2023, Olonzac Olonzac.

EXPOSITION CORALIE AGIUS

23 Grand Rue Olonzac Hérault

2023-04-01 15:00:00 – 2023-04-25 17:00:00

Olonzac

Hérault

Olonzac .

Aminata Cissé, peintre autodidacte, manifeste depuis son plus jeune âge un intérêt marqué pour les arts visuels et consacre la plupart de ses loisirs d’enfance à la création artistique. Elle s’installe à Paris à la fin des années 80 où elle exerce le métier de graphiste.

Elle vit actuellement dans le Minervois où elle se consacre entièrement à sa vraie passion, la peinture et la création sculpturale de bois flottés. En parallèle elle intervient en tant qu’animatrice dans divers ateliers d’art thérapie.

Voici comment elle décrit sa démarche : « depuis mon enfance, je prends plaisir à dessiner ou peindre des visages imaginaires aux expressions bien réelles. J’ai toujours eu tendance, en observant le regard des gens, à imaginer leurs rêves, espoirs, inquiétudes et peines. En d’autres termes, à me mettre à leur place. Mon pinceau, tour à tour scalpel, bistouri me permet de fouiller l’âme de ceux que je pose sur la toile ou tout autre support. L’homme s’invente des crises, des insolubles, des vérités. Il ne craint que lui-même ».

Coralie Agius a son atelier de poterie à Bize Minervois. Sa pratique de la poterie est un art de vivre. La terre, l’eau et le feu font naître la vie mais sont aussi la matière première de la démarche créative. L’artiste est très sensible au côté vivant des couleurs qui vibrent avec la lumière. Pour apprendre ce métier, elle a eu la chance au fil de ses rencontres d’intégrer deux ateliers. Le premier, à Vina del Mar au Chili, qui lui a permis de découvrir la vie, l’atmosphère d’un tel lieu. Le second à Lyon où elle a appris l’art des émaux de cendres, la rigueur du métier et son long apprentissage.

Coralie Agius continue cette pratique millénaire qui n’utilise que l’essentiel. Voici comment elle décrit son activité créatrice : « je fabrique donc mes émaux à partir de cendres végétales. Ce sont les végétaux qui m’offrent les couleurs grâce aux minéraux qu’ils ont puisé durant leur vie. Rien ne dit ce que seront ces couleurs sans les avoir expérimentées. C’est un fin travail de recherche, d’équilibre entre les différents éléments qui de la cendre fait naître la couleur et la subtile alliance du feu, de la terre et de l’eau. »

Vernissage le samedi 1er avril à 18h.

