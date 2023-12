MARCHÉ DE PLEIN VENT Olonzac, 3 décembre 2024, Olonzac.

Olonzac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-03 07:00:00

fin : 2024-12-03 13:00:00

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires..

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

En hors saison, il se compose d’environ 150 exposant et occupe le coeur de ville ( rue des écoles, devant le parc municipal et le collège, les allées des tonneliers et Général De Gaulle, et remonte jusqu’à la place du marché aux herbes)

En saison estivale, il s’agrandit( +200 exposants)et se scinde en 2 zones Le coeur de vile où l’on rencontre tous les commerces de bouche. Pour les autres étals, du monument aux morts jusqu’à la rue de la Pommeraie.

.

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC