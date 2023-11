GRAND REVEILLON DES OLONNES SALLE DES CORDULIES, 31 décembre 2023, OLONNE SUR MER.

Ouverture des portes à 19h30 Menu de fête uniqueSpectacle avec Patrick Gruss (Performance Western Cabaret), Marjorie Savino (Chanteuse), Jérôme Murat (Performance Magicien) et les danseuses de la Troupe 1ère Classe.Soirée dansante avec un DJCotillons – Soupe à l’oignon jusqu’à 04h00Menu de fête unique Cocktail Réveillon La Belle Entrée :Amuse-Bouches Découverte des Papilles ENTRÉEFoie Gras de Canard entier, parfumé au Coteaux du LayonFleur de sel, Navette grillée PLATFondant de chapon, farce marrons et foie gras, crème de cèpesBrochette de GrenaillesMousseline d’asperges et parmesan FROMAGELa Palette du Maître Fromager DESSERT Tout ComprisUn verre de Côte de Gascogne moelleux XVIII St LucUne bouteille de Bordeaux Côte de Blaye rouge bio, 2 persUne coupe de Champagne

SALLE DES CORDULIES OLONNE SUR MER 71 RUE DU 8 MAI 1945 Vendée

165.0

