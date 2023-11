Ôlô Théâtre Dunois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ôlô Théâtre Dunois Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 15h00 à 15h45

.Tout public. A partir de 2 ans. payant

Deux personnages, tour à tour surpris, émus, déroutés ou espiègles se laissent emporter dans un tourbillon sensoriel autour de la découverte des couleurs. Un rouleau de papier, des pots de peinture, un pinceau géant. Au

début, le plateau est presque nu. Petit à petit, le terrain de jeu se

déploie. Le papier se déroule, se fait chemin, s’élève pour prendre vie,

évoquant la caverne où viennent s’inscrire les premières traces. Les

couleurs prennent corps : une trace, une empreinte, une rivière de

couleurs… La peinture coule, gicle, éclabousse, emporte les

personnages dans une frénésie jubilatoire et finit par sortir de la

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris

