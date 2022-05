Olly Jenkins Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Olly Jenkins Dieulefit, 10 septembre 2022, Dieulefit. Olly Jenkins Dieulefit

2022-09-10 21:30:00 21:30:00 – 2022-09-10 00:00:00 00:00:00

Dieulefit Drôme EUR Les chansons folk-rock-lunaire d’Olly Jenkins laissent faire le temps et les harmonies, ménagent une place centrale

à une voix éthérée et céleste qui ouvre à l’auditeur l’univers onirique d’une quête fragile et délicate. contact@mine-dart.fr +33 6 18 78 71 00 https://www.mine-dart.fr/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Olly Jenkins Dieulefit 2022-09-10 was last modified: by Olly Jenkins Dieulefit Dieulefit 10 septembre 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme