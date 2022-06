Ollivier Jory Akoustik Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ollivier Jory Akoustik Douves du Chateau des Ducs, 2 août 2022, Nantes. 2022-08-02

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : oui tous publics Ces deux complices jouent ensemble depuis quinze ans. Compositeur autodidacte sollicité pour des musiques de spectacles ou de films, Philippe Ollivier est aussi un bandonéoniste iconoclaste qui mêle musique acoustique et électronique. Avec le saxophoniste Yannick Jory (Jacky Mollard quartet, Mazad Café trio…), il compose un duo acoustique où la finesse et l’émotion côtoient la joie, la bonne humeur et l’énergie ! Philippe Ollivier : bandonéon, compositionYannick Jory : saxophone, composition Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

http://www.jardins.nantes.fr
https://www.auxheuresete.com

