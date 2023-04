Danse – théâtre « On achève bien les chevaux » de Bruno Bouché 795 chemin de Châteauvallon, 6 juillet 2023, Ollioules.

On achève bien les chevaux, qui a inspiré le célèbre film de Sydney Pollack retrace l’histoire de nombreux couples en quête d’espoirs. Tous sont prêts à tout pour subsister pendant la crise de 1929, en dansant jusqu’à l’épuisement….

2023-07-06 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-06 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



On achève bien les chevaux, which inspired Sydney Pollack’s famous film, tells the story of many couples in search of hope. All of them are ready to do anything to survive during the 1929 crisis, dancing until they are exhausted…

On achève bien les chevaux, que inspiró la famosa película de Sydney Pollack, cuenta la historia de muchas parejas en busca de esperanza. Todas ellas están dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir durante la crisis de 1929, bailando hasta la extenuación?

Der Film On achève bien les chevaux, der den berühmten Film von Sydney Pollack inspirierte, erzählt die Geschichte vieler Paare, die auf der Suche nach Hoffnung sind. Sie alle tun alles, um während der Weltwirtschaftskrise 1929 zu überleben, indem sie bis zur Erschöpfung tanzen

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée