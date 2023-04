Danse de façade « Lignes de vie » par Antoine le Menestrel 795 chemin de Châteauvallon, 30 juin 2023, Ollioules.

Depuis 30 ans, le célèbre grimpeur Antoine Le Menestrel subjugue le public avec ses spectacles de danse de façade. Cet été, il investit Châteauvallon accompagné de 5 performeurs..

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



For 30 years, the famous climber Antoine Le Menestrel has been captivating the public with his façade dance shows. This summer, he takes over Châteauvallon accompanied by 5 performers.

Desde hace 30 años, el famoso escalador Antoine Le Menestrel cautiva al público con sus espectáculos de danza de fachada. Este verano, toma Châteauvallon acompañado por 5 artistas.

Seit 30 Jahren überwältigt der berühmte Kletterer Antoine Le Menestrel das Publikum mit seinen Fassadentanzaufführungen. Diesen Sommer erobert er Châteauvallon in Begleitung von fünf Performern.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée