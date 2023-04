Danse « Prélude » par la Compagnie Accrorap – Kader Attou 795 chemin de Châteauvallon, 30 juin 2023, Ollioules.

Avec Prélude, le chorégraphe Kader Attou marque l’installation de sa compagnie Accrorap dans la Région Sud. Figure majeure du hip-hop, il invite neuf danseurs dans son univers poétique et énergique. De quoi émerveiller petits et grands..

2023-06-30 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



With Prélude, the choreographer Kader Attou marks the installation of his company Accrorap in the Southern Region. A major figure in hip-hop, he invites nine dancers into his poetic and energetic universe. Something to marvel at for young and old alike.

Con Prélude, el coreógrafo Kader Attou marca la instalación de su compañía Accrorap en la Región Sur. Importante figura del hip-hop, invita a nueve bailarines a su universo poético y enérgico. Una maravilla para grandes y pequeños.

Mit Prélude lässt der Choreograf Kader Attou seine Kompanie Accrorap in der Region Sud nieder. Er ist eine der wichtigsten Figuren des Hip-Hop und lädt neun Tänzer in sein poetisches und energiegeladenes Universum ein. Ein Erlebnis für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée