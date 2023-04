Théâtre « Le musée des contradictions » par le collectif Ildi ! eldi 795 chemin de Châteauvallon, 24 juin 2023, Ollioules.

Prenant appui sur le livre Le Musée des contradictions d’Antoine Wauters, prix Goncourt de la nouvelle en 2022, le Collectif Ildi ! eldi donne la parole à plusieurs êtres extraordinaires et ordinaires à la fois, qui nous racontent depuis la forêt.

2023-06-24 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Based on the book Le Musée des contradictions by Antoine Wauters, winner of the Goncourt short story prize in 2022, the Ildi! eldi Collective gives a voice to several extraordinary and ordinary people who tell us from the forest

Basado en el libro Le Musée des contradictions de Antoine Wauters, ganador del Premio Goncourt de cuentos en 2022, el Colectivo Ildi! eldi da voz a varias personas extraordinarias y corrientes, que nos cuentan desde el bosque

In Anlehnung an das Buch Le Musée des contradictions von Antoine Wauters, das 2022 mit dem Prix Goncourt de la nouvelle ausgezeichnet wurde, lässt das Kollektiv Ildi! eldi mehrere außergewöhnliche und zugleich gewöhnliche Wesen zu Wort kommen, die uns aus dem Wald heraus berichten

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée