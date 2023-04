Lecture musicale « Héros-Limite » 795 chemin de Châteauvallon, 24 juin 2023, Ollioules.

Gilles Deleuze disait de lui qu’il est « le plus grand poète de langue française ». Refusant toute appartenance idéologique, l’artiste roumain Ghérasim Luca a écrit de nombreux textes sonores empreints de messages politiques..

2023-06-24 à 19:00:00

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Gilles Deleuze called him « the greatest poet in the French language ». The Romanian artist Ghérasim Luca has written numerous sound texts with political messages, refusing to accept any ideological affiliation.

Gilles Deleuze le llamó « el mayor poeta en lengua francesa ». El artista rumano Ghérasim Luca ha escrito numerosos textos sonoros con mensajes políticos, negándose a afiliarse ideológicamente.

Gilles Deleuze nannte ihn den « größten Dichter der französischen Sprache ». Der rumänische Künstler Ghérasim Luca lehnt jede ideologische Zugehörigkeit ab und hat zahlreiche Hörtexte mit politischen Botschaften verfasst.

