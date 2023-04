Danse par le Nederlands Dans Theater 795 chemin de Châteauvallon, 22 juin 2023, Ollioules.

Le Nederlands Dans Theater est l’une des plus grandes compagnies de danse contemporaine au monde. Elle nous offre un spectacle époustouflant dans l’Amphithéâtre de plein air.

Un programme en deux pièces interprété par 19 danseurs..

2023-06-22 à 22:00:00 ; fin : 2023-06-22 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nederlands Dans Theater is one of the world’s leading contemporary dance companies. It offers us a breathtaking performance in the Open Air Amphitheatre.

A two-part programme performed by 19 dancers.

Nederlands Dans Theater es una de las principales compañías de danza contemporánea del mundo. Nos ofrece un espectáculo impresionante en el Anfiteatro al aire libre.

Un programa en dos partes interpretado por 19 bailarines.

Das Nederlands Dans Theater ist eine der größten zeitgenössischen Tanzkompanien der Welt. Es bietet uns eine atemberaubende Aufführung im Freiluft-Amphitheater.

Ein zweiteiliges Programm, das von 19 Tänzern aufgeführt wird.

