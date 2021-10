Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Olli SOIKKELI Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Olli SOIKKELI Quartet Sunset & Sunside, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Le phénomène finlandais de la guitare Jazz Olli Soikkeli pour la première fois en France et en exclusivité sur la scène du Sunset Jazz Club. Né en Finlande et basé à New York depuis plusieurs année, il tourne dans le monde entier avec son groupe Rhythm Future Quartet, co Leadé avec le violoniste américain Jason Anick. Il partage la scene avec des artistes tels que Stochelo Rosenberg, Bucky Pizzarelli, Tommy Emmanuel ou encore la chanteuse Cyrille Aimée et le pianiste Marian Petrescu. Entouré de la creme de la creme des musiciens de la scène parisienne, il présentera un répertoire exclusif dans la veine des premiers enregistrement d’Oscar Peterson. Swing et une virtuosité seront au rendez vous. Un événement à ne pas manquer! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3891/7818/ https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3891/7818/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-21T19:30:00+02:00_2021-10-21T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris