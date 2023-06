BROCANTE Olizy-sur-Chiers, 22 juillet 2023, Olizy-sur-Chiers.

Olizy-sur-Chiers,Meuse

Brocante – ouverture à 9h pour les exposants – 7h30 pour le public

1 € le mètre linéaire

Restauration et buvette sur place

Réservations auprès de Marina par téléphone. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 06:00:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Olizy-sur-Chiers 55700 Meuse Grand Est



Brocante – opening at 9 a.m. for exhibitors – 7.30 a.m. for the public

1 ? per linear metre

Catering and refreshments on site

Reservations by phone with Marina

Brocante – apertura a las 9.00 h para los expositores – 7.30 h para el público

1€ por metro lineal

Catering y refrescos in situ

Reservas por teléfono con Marina

Trödelmarkt – Öffnung um 9 Uhr für Aussteller – 7:30 Uhr für das Publikum

1 ? der lineare Meter

Essen und Trinken vor Ort

Reservierungen bei Marina per Telefon

Mise à jour le 2023-06-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE