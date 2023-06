Vide grenier Nocturne Olizy-Primat Catégories d’Évènement: Ardennes

Olizy-Primat Vide grenier Nocturne Olizy-Primat, 1 juillet 2023, Olizy-Primat. Olizy-Primat,Ardennes Samedi 1er juillet 2023 de 16h à 23hEntrée gratuite pour les visiteurs.Buvette et restauration sur place.Animations diverses ( exposition de vieux tracteurs par « La Seconde Vie du Matériel », concert de Sam Play à partir de 19h)Particuliers et Professionnels : droit d’inscription de 5€.

