Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement 15 15 Le saxophoniste natif de Marseille revient dans sa ville pour présenter son nouveau projet en sextet : Inner Song.



Le band est énorme ! Le Makeda va vibrer dans tous les sens !!!



Olivier Temime – sax tenor & soprano

Emmanuel Bex – orgue hammond

Etienne Deconfin – piano

Samuel Hubet – contrebasse

Arnold Moueza – percussions

Antoine Paganotti – batterie



