Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 26 avril 2023, PARIS. Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:00 (2023-04-26 au ). Tarif : 18.0 à 28.6 euros. CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ÉPHRAÏM KISHON EST UN AMUSEUR ! EN QUELQUES TABLEAUX À DÉGUSTER SANS MODÉRATION, L’ACTEUR OLIVIER SITRUK NOUS FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE CET AUTEUR HORS DU COMMUN. L’ÉCRIVAIN NOUS FAIT RIRE DE SES DÉBOIRES DOMESTIQUES, DANS UN HUMOUR INSOLITE À LA FRONTIÈRE DE L’ABSURDE OÙ AVEC UNE TENDRESSE CRUELLE, IL CROQUE LES COUTUMES, LES MENTALITÉS DES HABITANTS DE SA PATRIE : ISRAËL. DIRECTION ARTISTIQUE : ANNE ROTENBERG Mise en scène : Léna Breban Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi Votre billet est ici CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ÉPHRAÏM KISHON EST UN AMUSEUR ! EN QUELQUES TABLEAUX À DÉGUSTER SANS MODÉRATION, L’ACTEUR OLIVIER SITRUK NOUS FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE CET AUTEUR HORS DU COMMUN. L’ÉCRIVAIN NOUS FAIT RIRE DE SES DÉBOIRES DOMESTIQUES, DANS UN HUMOUR INSOLITE À LA FRONTIÈRE DE L’ABSURDE OÙ AVEC UNE TENDRESSE CRUELLE, IL CROQUE LES COUTUMES, LES MENTALITÉS DES HABITANTS DE SA PATRIE : ISRAËL. DIRECTION ARTISTIQUE : ANNE ROTENBERG Mise en scène : Léna Breban .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI Adresse 39 rue Broca Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI 2023-04-26 was last modified: by Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI 26 avril 2023 CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS

PARIS Paris