Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS
Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 26 avril 2023, PARIS.
Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:00 (2023-04-26 au ). Tarif : 18.0 à 28.6 euros.
CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ÉPHRAÏM KISHON EST UN AMUSEUR ! EN QUELQUES TABLEAUX À DÉGUSTER SANS MODÉRATION, L’ACTEUR OLIVIER SITRUK NOUS FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE CET AUTEUR HORS DU COMMUN. L’ÉCRIVAIN NOUS FAIT RIRE DE SES DÉBOIRES DOMESTIQUES, DANS UN HUMOUR INSOLITE À LA FRONTIÈRE DE L’ABSURDE OÙ AVEC UNE TENDRESSE CRUELLE, IL CROQUE LES COUTUMES, LES MENTALITÉS DES HABITANTS DE SA PATRIE : ISRAËL. DIRECTION ARTISTIQUE : ANNE ROTENBERG Mise en scène : Léna Breban Olivier Sitruk lit Ephraïm Kishon les solliloques de Rachi
CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris
CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente
ÉPHRAÏM KISHON EST UN AMUSEUR !
EN QUELQUES TABLEAUX À DÉGUSTER SANS MODÉRATION, L’ACTEUR OLIVIER SITRUK NOUS FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE CET AUTEUR HORS DU COMMUN.
L’ÉCRIVAIN NOUS FAIT RIRE DE SES DÉBOIRES DOMESTIQUES, DANS UN HUMOUR INSOLITE À LA FRONTIÈRE DE L’ABSURDE OÙ AVEC UNE TENDRESSE CRUELLE, IL CROQUE LES COUTUMES, LES MENTALITÉS DES HABITANTS DE SA PATRIE : ISRAËL.
DIRECTION ARTISTIQUE : ANNE ROTENBERG
Mise en scène : Léna Breban
.18.0 EUR18.0.