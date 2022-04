Olivier ROCH Quintet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Olivier ROCH Quintet Sunset & Sunside, 4 mai 2022, Paris. Un subtil alliage de lyrisme et de complexité rythmique

Date et horaire exacts : Le mercredi 04 mai 2022

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 10 EUR Plein tarif : 20 EUR Ce quintet est le nouveau projet du clarinettiste et compositeur Olivier Roch, par ailleurs frontman du groupe Nocuts. Avec des influences allant de John Coltrane à Tigran Hamasyan en passant par Avishaï Cohen ou Aka Moon, cette nouvelle formation d’Olivier Roch propose un subtil alliage de lyrisme et de complexité rythmique. Le format du quintet à deux soufflants permet de traduire au mieux les contrastes et l’énergie de cette musique servie par d’excellents jazz(wo)men parisiens, membres du collectif Pousse Pousse Production. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3635/8287/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3635/8287/ SUNSET-SUNSIDE

Olivier ROCH Quintet

