OLIVIER ROCABOIS + POLLYANNA La Dame de Canton, 16 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 20h à 23h

Auteur-compositeur-interprète, chanteur et multi-instrumentiste breton autodidacte, Olivier ROCABOIS vient interpréter son nouvel album, Goes Too Far. Les thèmes se développent autour de la classique triangulaire amour-sexe-mort. D’autres sujets moins attendus (la sorcellerie, l’ennui provincial vécu comme une bénédiction, la coquetterie en médecine légale) sont aussi abordés. Volontiers autobiographiques, ces chansons parfois sans refrain regorgent de mythes et légendes suburbains (affabulations optionnelles). Les orchestrations sont fastueuses, les timbres polychromes. Le titre de clôture culmine à 100 pistes : la promesse d’un grand mezze pop sera- t-elle tenue ? Pollyanna, c’est la voix d’Isabelle Casier, douce et forte à la fois, soutenue par une guitare vaillante, acoustique ou électrique. Elle rappelle autant les divas du rock que les grandes dames de la folk, de Laura Veirs à PJ Harvey. Dans un anglais choisi pour son vaste imaginaire, Isabelle explore l’intime, mais aussi le voyage et la définition parfois difficile de soi, dans des chansons intemporelles mais profondément ancrées dans leur époque. Concerts -> Rock La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

