Olivier Rocabois + Gervaise + Lucie Shame L’international, 7 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Chanteur-compositeur pop parisien d’origine vannetaise, vous présentera son univers sobre et élégant avec cette Pop qu’il sait si bien sublimer.

Tsc records & L’international présentent

Une belle soirée Indie Pop en perspective :

avec une Sélection de clips pour démarrer à 19h suivie des live de :

Lucie Shame.

Elle chante l’amour, la mort, le sexe et les malédictions familiales, avec une intensité et une sincérité appréciées par le public, tout en émaillant son set d’interventions drôles et décalées, parce qu’elle ne peut pas s’en empêcher.

GERVAISE

D’abord, il y a cette voix. Ample, puissante et maîtrisée. Et puis il y a le verbe. Simple et direct. Gervaise se dévoile à coup de mots tendres et de punchlines. Univers résolument POP sous influence 80’s, entre strass et poésie. Délicatement féministe, furieusement féminin. T’es prévenu(e).”

Olivier Rocabois

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/1307993786323526/

Date complète :

2021-09-07T20:00:00+02:00_2021-09-07T23:00:00+02:00