Olivier Rocabois « Full Band » en concert à Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Olivier Rocabois « Full Band » en concert à Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit Réservation au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr Concert live de pop orchestrale à l’auditorium de la médiathèque ! Orfèvre pop hexagonal, dans la lignée d’un Neil Hannon, mais avec la gouaille d’un Philippe Katerine, Olivier Rocabois et ses musiciens viendront présenter leurs derniers titres ! Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://instagram.com/olivierrocabois/ +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

