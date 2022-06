OLIVIER ROCABOIS en concert Landéda Landéda Catégories d’évènement: Finistère

2022-08-05

OLIVIER ROCABOIS en concert

Le Café du Port, 180 Route de Ar Palud, Landéda

Entre Beatles tardifs et premières lueurs du glam, ce trufficulteur popchante des hymnes polythéistes célébrant les joies domestiques ou les paniques existentielles. Guidée par la jouissance, une écriture hallucinée sous influence Monty Python visant à créer un lien souterrain et ludique avec les auditeurs qui passeront sans prévenir du rire aux larmes, emportés par le souffle de cette free pop sans complexe.

