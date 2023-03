Olivier Robin Quintet BAISER SALE, 1 juin 2023, PARIS.

Olivier Robin Quintet BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 21:00 (2023-06-01 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Albert Bover piano, Josiah Woodson trompette, Alex Terrier sax alto/soprano, Fabricio Nicolas cbasse, Olivier Robin batterie/lead Un quintet de haut vol dirigé par le batteur Olivier Robin qui s’inspire avec fougue et élégance des grandes heures du jazz. Du hardbop intemporel et réjouissant aux compositions originales emplies d’une énergie joyeuse et impatiente, ce quintet généreux assume une batterie de premier plan au service de solistes engagés ! Une « musique sincère, brillante et terriblement efficace » (Jazz Magazine) portée par le pianiste Albert Bover, le trompettiste Josiah Woodson, le saxophoniste Alex Terrier et le contrebassiste Fabricio Nicolas, un régal pour les oreilles !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

Albert Bover piano, Josiah Woodson trompette, Alex Terrier sax alto/soprano, Fabricio Nicolas cbasse, Olivier Robin batterie/lead

