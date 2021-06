Olivier Pinto Septet PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 27 juin 2021-27 juin 2021, Marseille.

Olivier Pinto Septet

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 27 juin à 15:30

Après cette longue période de disette, nous vous retrouverons avec un plaisir immense pour vous présenter la musique de l’album mais également les nouveautés que nous avons écrites et travaillées au cours de cette année passée sans vous. Vous aurez l’occasion de découvrir deux musiciens exceptionnels : Matthieu Fabre au Saxophone ténor et Matthew Bumgardner fraîchement arrivé de New York au trombone. Ils remplaceront les non moins talentueux Jean-Charles Parisi et Romain Morello. Toutes les Info ici : PIC Télémaque – 36 Montée Antoine Castejon, 13016 Marseille >> Olivier Pinto Septet (ensemble-telemaque.com) << TARIFS 12€ Plein tarif 8€ Professionnels, étudiants, chômeurs 5€ Bénéficiaires rsa, enfants, habitants du quartier Les tarifs réduits sont appliqués sur présentation de justificatifs. Nous ne prenons pas les cartes bancaires. Vente et dédicaces de l'album Serenity - 15 € (prévoir espèces) RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 91 43 10 46 ou [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) de 5 à 12€ ♫JAZZ♫ PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:30:00 2021-06-27T17:30:00