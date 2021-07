Nogent-sur-Seine Bibliothèque Municipale de Nogent-sur-Seine Aube, Nogent-sur-Seine Olivier Philipponneau à la bibliothèque municipale de Nogent-sur-Seine Bibliothèque Municipale de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

[[http://www.philipponneau.fr](http://www.philipponneau.fr)](http://www.philipponneau.fr) présent à la bibliothèque municipale de Nogent-sur-Seine du 27 au 31 août. Au programme : •Formation pour les professionnels de la petite enfance à la gravure (12 participants sur 3h) •Grave ton bizarre personnage à partir de 7 ans (10 participants sur 2h) •Grave ton Philonimo à partir de 5 ans (8 participants sur 1h30) •Plie ton Livre, Résidence autonome (12 participants sur 2h) Le samedi 31 juillet sera consacré à l’atelier Plie ton Livre de 10 participants sur 1h à partir de 7 ans tout public et sera suivi à 11h d’une vente / signature / rencontre avec une présentation du travail de Olivier Philipponneau. Un retour sur la semaine et la récupération des oeuvres exposées par les participants lors de la semaine aura lieu. *Les ateliers du mercredi et samedi matin sont ouvert à tous* Site internet de Olivier Philipponneau : [www.philipponneau.fr](http://www.philipponneau.fr) Instagram : [[https://www.instagram.com/olivierphilipponneau/?hl=fr](https://www.instagram.com/olivierphilipponneau/?hl=fr)](https://www.instagram.com/olivierphilipponneau/?hl=fr) Détails supplémentaires : [http://www.3oeil.fr/rencontres/](http://www.3oeil.fr/rencontres/)

Gratuit sur inscription au 03 25 39 17 46

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Bibliothèque Municipale de Nogent-sur-Seine 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Aube

2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T16:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:30:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T16:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:30:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T16:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T11:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T12:00:00

