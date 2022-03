Olivier Naska expose Art Contre-Jour Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône A la lumière du contre-jour, Olivier Naska sublime le monde du très petit en de très belles œuvres photographiques poétiques. Un voyage au cœur d’un imaginaire bien réel aux tonalités contrastées et couleurs chaudes.



Olivier Naska s’épanouit dans son univers photographique onirique, voire féérique, en créant des ambiances colorées très personnelles. Des images, une réflexion et un regard très proches de la peinture.



Du 4 mars au 23 avril, venez découvrir à La Place, ses toutes dernières créations. A la lumière du contre-jour, Olivier Naska sublime le monde du très petit en de très belles œuvres photographiques poétiques. Un voyage au cœur d'un imaginaire bien réel aux tonalités contrastées et couleurs chaudes. gabriel@groupe-apl.com +33 4 90 52 31 14 https://laplacedesphotographes.com/news/olivier-naska-expose-art-contre-jour/



