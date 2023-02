OLIVIER LATRY GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 18 février 2023, PARIS.

OLIVIER LATRY GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 16.0 à 29.7 euros.

OLIVIER LATRYWagner, Widor——————Récital orgueGrande salle Pierre Boulez – Philharmonie Richard WagnerTranscriptionsCharles-Marie WidorSymphonie n° 5Olivier Latry, orgueOlivier Latry interprète la Cinquième Symphonie pour orgue de Charles-Marie Widor, dont la virtuose Toccata finale est l’un des morceaux les plus célèbres pour l’instrument.Conçues pour les grandes orgues symphoniques Aristide Cavaillé-Coll que l’on trouve dans de nombreuses églises parisiennes, dont celle de Saint-Sulpice où Charles-Marie Widor officia plus de soixante ans durant, les « symphonies pour orgue » couvrent quelque trente ans de la vie du musicien. Olivier Latry, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris (qui est actuellement silencieux à la suite de l’incendie de la cathédrale) et l’un des organistes les plus marquants de sa génération, interprète la Symphonie n° 5, une partition dont il est familier. Il couple ce pilier du répertoire à des transcriptions de Wagner, un exercice dans lequel il apprécie de pouvoir choisir ses registrations afin de faire sonner à son goût la palette sonore exceptionnelle de l’orgue de la Philharmonie.

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

Olivier Latry interprète la Cinquième Symphonie pour orgue de Charles-Marie Widor, dont la virtuose Toccata finale est l’un des morceaux les plus célèbres pour l’instrument.

Conçues pour les grandes orgues symphoniques Aristide Cavaillé-Coll que l’on trouve dans de nombreuses églises parisiennes, dont celle de Saint-Sulpice où Charles-Marie Widor officia plus de soixante ans durant, les « symphonies pour orgue » couvrent quelque trente ans de la vie du musicien. Olivier Latry, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris (qui est actuellement silencieux à la suite de l’incendie de la cathédrale) et l’un des organistes les plus marquants de sa génération, interprète la Symphonie n° 5, une partition dont il est familier. Il couple ce pilier du répertoire à des transcriptions de Wagner, un exercice dans lequel il apprécie de pouvoir choisir ses registrations afin de faire sonner à son goût la palette sonore exceptionnelle de l’orgue de la Philharmonie.

