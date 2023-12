Olivier Laisney quartet & OSLOOB 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Olivier Laisney quartet & OSLOOB 38Riv Jazz Club Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€ Concert — Jazz contemporain, Abstract-Hip Hop Après plusieurs années aux côtés de Magic Malik, le trompettiste Olivier Laisney revient avec une musique mélangeant jazz, abstract hip-hop et musique contemporaine aux côtés du rappeur/producteur Osloob Abdelrhaman. Olivier Laisney : trompette

Osloob : rap, voix

Enzo Carniel : piano

Etienne Renard : contrebasse

Stéphane Adsuar : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/39

38riv Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/