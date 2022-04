Olivier Hutman Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Olivier Hutman Marseille 3e Arrondissement, 24 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement. Olivier Hutman Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-04-24 20:30:00 – 2022-04-24 Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 15 Retrouvez le quintet du pianiste Olivier Hutman.



Olivier Hutman, piano

Michael Cheret, saxophone

Thierry Larosa, batterie

José Caparros, trompette

Jean-Marie Carniel, contrebasse



Une soirée Le Jam Hors Les Murs. Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

