Olivier Hervé en dédicace à l’espace culturel E. Leclerc de Bapeaume E.Leclerc Bapeaume, 17 décembre 2021, Canteleu.

Olivier Hervé en dédicace à l’espace culturel E. Leclerc de Bapeaume

E.Leclerc Bapeaume, le vendredi 17 décembre à 14:00

Le vendredi 17 décembre, à partir de 14 heures, retrouvez **OLIVIER HERVÉ** à l’espace culturel E.LECLERC de Bapeaume. Il y présentera son livre, Pédalées (éd. Lunatique). Un cadeau de Noël original et idéal pour tous les amoureux de la petite reine. Pédalées d’Olivier Hervé Pédalées propose 21 itinéraires littéraires comme autant d’étapes du Tour du France et de virages de l’Alpe d’Huez. Une Grande Boucle intime de 240 km où les succès font écho aux douleurs, les défaites aux exploits. C’est aussi un hommage amoureux et critique à la petite reine, à ses beautés, à ses ratés, à la folie et aux illusions qu’elle fait naître. ​ Rouler, c’est… Un opéra en rafales. Être porté par les lieux, habité par les territoires. Un arpentage sensible. Mettre de l’ordre dans son chaos intime, laisser libre cours à son propre désordre. Une obsession, un truc que l’on fait. Un enchantement, un effondrement, un événement. Devenir meilleur. Trouver son style. Vivre dans « le meilleur des mondes possibles ». Génial et pénible. [**L’auteur**](https://www.editions-lunatique.com/olivier-herve) [**Le livre**](https://www.editions-lunatique.com/p%C3%A9dal%C3%A9es) [**Article paru dans** _**L’Équipe**_](https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Stories/Actualites/Olivier-herve-auteur-pedaler-c-est-produire-du-paysage/1300929) [**Interview dans le 18:30, France 3 Normandie**](https://youtu.be/9WfNYu9m200)

Entrée libre

Rendez-vous avec l’auteur de Pédalées le vendredi 17 décembre à Bapeaume

E.Leclerc Bapeaume Rue Du Canal 76380 Canteleu Canteleu Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T17:00:00