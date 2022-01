Olivier Garraud – Exposition personnelle RDV – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Olivier Garraud – Exposition personnelle RDV – Galerie, 16 novembre 2022, Nantes. 2022-11-16 Exposition du 5 novembre au 17 décembre 2022 :mercredi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous Vernissage le 4 novembre 2022 à 18h

Gratuit : oui Exposition du 5 novembre au 17 décembre 2022 :mercredi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous Vernissage le 4 novembre 2022 à 18h « Un univers noir et blanc, quadrillé, formellement délimité : enfermé dans un tel scénario, il y a fort à parier qu’un artiste se sentirait vite prisonnier. Bien au contraire, en dessins et en mots, Olivier Garraud y déploie son imaginaire avec la plus grande liberté. Sa relation à l’espace épouse des géométries variables : du wall drawing géant au dessin en volume, du nuage de petits formats aux films d’animation, ses compositions manipulent les signes, entre le poétique et le politique. »Extrait du texte « Quadriller le sens de la vie » d’Eva Prouteau. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Olivier Garraud a été lauréat du Prix des Arts Visuels 2013. RDV – Galerie adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 69 62 35 http://galerierdv.com https://fr.calameo.com/read/004590458360b59951d88?page=1

