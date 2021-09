Olivier G Mama Shelter, 10 septembre 2021, Marseille.

Olivier G

Mama Shelter, le vendredi 10 septembre à 20:00

Originaire d’Avignon, Olivier G mixe depuis plus de 20 ans. Son style House NuDisco est aussi influencé par la Soul, le Jazz & la Funk Music. De l’Electro au Old School il n’y a qu’un pas ou qu’un temps et parfois c’est l’histoire d’un sample. Ses sélections musicales sont servies sur les grandes tables des Restaurants, Befores & Clubs depuis la côte d’Azur jusqu’aux plages de Montpellier mais pas seulement : après les Frères Pourcel pour les Compagnies des Comptoirs à Avignon notamment de 2000 à 2004, ce fut la Maison Blanche à Saint Tropez en 2006 & 2007, Le Gold & Platinum Genève en 2009, Côté Plage Grande Motte dès 2005 puis Le Beach Club Palavas dès 2008 jusqu’à 2016. Après un passage initiatique par Ibiza en 1998 avec le Savannah Café, Funky Room Pacha & Sa Trincha, Olivier G collectionne les événements VIP comme par exemple Les Soirées Champagne & Chocolat au Papagayo en 2005, Le lancement du Parfum de P. Diddy en 2007 au Majestic Cannes, Les Afters Officiels de l’AMFAR à L‘Eden Roc Cab d’Antibes en 2006 & 2007 avec Sharon Stone, le lancement de Cosybox Cannes en 2008, Le lancement de la Boutique Cartier & défilé haute couture à Rabat Maroc en 2009. Depuis 2014, Olivier G organise les soirées [Music by OG.] et [Jardin d’Hiver] à Avignon et alentours avec des Guest DJ-Producteurs comme The Reflex (London), Closed Paradise, Midnight City Sound System (Amsterdam), Phil aka Herr Meuh (RadioMeuh.com), Mr Choice ou encore Eva Peel (Deviant Disco Paris). [https://www.mamashelter.com/fr/marseille](https://www.mamashelter.com/fr/marseille)

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T23:00:00