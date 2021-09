OLIVIER FRANC QUINTET Espace Montission, 19 septembre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

OLIVIER FRANC QUINTET

Espace Montission, le dimanche 19 septembre à 17:00

Un spectacle d’Olivier Franc (saxe soprano), Jean-Baptiste Franc (piano), Benoit de Flamesnil (trombone), Gilles Chevaucherie (basse), Thomas Racine (batterie) Avec Olivier Franc les amateurs de Sidney Bechet vont se régaler ! Le son est là, le vibrato est là et même l’instrument de Sidney est là ! Si ! Si ! Olivier fait l’admiration des musiciens eux-mêmes, ainsi Wynton Marsalis qui l’a invité à jouer avec lui à New York. Prix du Hot Club de France en 1997, les louanges pleuvent pour un musicien qui sait aussi affirmer sa personnalité : « toujours inspiré… énergie passionnée… soprano à la sonorité volumineuse et chaleureuse… conviction admirable… il embouche le soprano du maître et le fait vibrer comme avant ! ». Il vient avec un orchestre type « All Stars » où l’on pourra vérifier que les chats ne font pas des chiens ! Accès avec pass sanitaire

Renseignements et billetterie : Du Blues O’ Swing

Du Blues O’Swing Fest

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00