Forum Léo Férré, le mercredi 20 avril à 20:00

OLIVIER EYT MERCREDI 20/04/22 – 20H00 [https://www.forumleoferre.org/concert/olivier-eyt/](https://www.forumleoferre.org/concert/olivier-eyt/) Olivier Eyt revient avec “Un pas deux pas” , fruit de belles collaborations, à commencer par celle de Bastien Lucas aux arrangements, donnant une direction musicale classieuse et aérienne. Dans ce nouvel album, Olivier Eyt se joue des mots, pour Démolir les démons. Conteur d’histoires assurément, il nous émeut lorsqu’il nous chante les Pères musiciens ou soldats, fait le terrible constat sans mâcher ses mots du temps qui passe (Vieux), pour finir Tous en boîte. » Stéphanie Berrebi ( Francofans). Olivier EYT (chant, piano), Bastien LUCAS (guitare, claviers) et François PUYALTO (basse). Olivier Eyt revient avec “Un pas deux pas” , fruit de belles collaborations… Forum Léo Férré 11 Rue Barbès, 94200 Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine Petit-Ivry Val-de-Marne

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T22:00:00

