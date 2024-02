Olivier Dubois propose une version féminine de sa pièce événement pour une nouvelle vision du pouvoir Le CENTQUATRE – PARIS Paris, dimanche 10 mars 2024.

Neuf ans après Les Mémoires d’un seigneur, pièce événement qui figurait la solitude d’un tyran déchu, Olivier Dubois en propose une version féminine. Cette nouvelle vision du pouvoir est incarnée par une danseuse et 40 interprètes amatrices.

En 2015, la version masculine de cette plongée dans les arcanes du pouvoir mettait aux prises un tyran avec son peuple, un corps esseulé face à une foule en mouvement. Exaltation, terreur et paranoïa se succédaient en un crescendo étourdissant et une série de tableaux qui évoquaient autant la tragédie antique que le drame shakespearien. Aujourd’hui la reine est solitaire, élisabéthaine ou amazone, sorcière ou mère-monde. Marie-Laure Caradec, complice de la compagnie depuis Faune(s) en 2008 interprètera cette femme aux mille visages, aux mille histoires. Cette re-création est une réponse à la proposition d’un groupe de femmes ayant participé à un projet pour amateurs : Tragédie Extended et qui ont exprimé à Olivier Dubois leur désir de voir Les Mémoires d’un seigneur porté uniquement par des femmes. Ce sera chose faite.

Pour mettre en musique cette nouvelle vision d’un cycle immuable où se succèdent la gloire, la chute et l’adieu, le chorégraphe a de nouveau fait appel au compositeur François Caffenne, collaborateur de longue date, dont les puissantes pulsations électroniques galvanisent les corps. Olivier Dubois, artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, poursuit ainsi un travail sur les grands groupes initié avec son célèbre Tragédie, présenté dans une nouvelle version lors du festival Séquence Danse Paris 2023.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

