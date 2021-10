Olivier De Benoist Saint-Avertin, 21 novembre 2021, Saint-Avertin.

Olivier De Benoist 2021-11-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-21

Saint-Avertin Indre-et-Loire Saint-Avertin Indre-et-Loire

24 EUR 24 Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

Il revient avec un nouveau spectacle à l’humour toujours aussi cynique et corrosif, une véritable “ode à la contraception”, selon ses propres termes, dans laquelle il prodiguera moult conseils puisés

dans son expérience de père. Révélé par l’émission de télévision “On ne demande qu’à en rire”, Olivier de Benoist s’est façonné depuis un personnage de gentil macho, un peu désabusé, au

débit mitraillette et à l’allure dégingandée, qui fait mouche à chacune de ses saillies et provoque généralement un rire du public toutes les 10 secondes de spectacle.

culture@ville-saint-avertin.fr +33 2 47 48 48 33

Mairie de St Avertin

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Tours Val de Loire Tourisme