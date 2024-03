OLIVIER DE BENOIST – OLIVIER DE BENOIST NOUVEAU SPECTACLE THEATRE DES INSOLITES St Georges Sur L Aa, jeudi 19 septembre 2024.

Olivier de Benoist, célèbre pour son humour irrésistible, fera son grand retour dans notre théâtre les 18 et 19 septembre 2024 à 20H pour deux soirées VIP exclusives. Ne manquez pas cette occasion unique de profiter de ce rendez-vous incontournable. Vous aurez l’opportunité d’approcher de près l’artiste et de rire aux éclats lors de son tout nouveau spectacle intitulé Le droit au bonheur . Réservez dès maintenant vos billets pour vivre une expérience mémorable et pleine de rires en compagnie d’Olivier de Benoist.«Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide. Après avoir consulté un psychiatre, tenté diverses méthodes de relaxation et, en désespoir de cause, changé de vie en s’installant à la campagne, il est enfin parvenu à mettre le doigt sur la cause de tous ses maux : sa femme et ses enfants. Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façon de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.»

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-09-19 à 20:00

THEATRE DES INSOLITES 808 route de Gravelines 59820 St Georges Sur L Aa 59