Olivier de Benoist – « Le Petit Dernier » Graveson Graveson Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Graveson

Olivier de Benoist – « Le Petit Dernier » Graveson, 16 février 2023, Graveson Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson. Olivier de Benoist – « Le Petit Dernier » Espace Culturel de Graveson Place du Marché Graveson Bouches-du-Rhône Place du Marché Espace Culturel de Graveson

2023-02-16 – 2023-02-16

Place du Marché Espace Culturel de Graveson

Graveson

Bouches-du-Rhône Graveson À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one man Show.



Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.



Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.



Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », Olivier de Benoist vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés – tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. One man Show d’Olivier de Benoist. +33 4 90 95 88 44 https://www.vincentribera-organisation.com/ Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Graveson Autres Lieu Graveson Adresse Graveson Bouches-du-Rhône Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvencePlace du Marché Espace Culturel de Graveson Ville Graveson Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson lieuville Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Departement Bouches-du-Rhône

Graveson Graveson Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graveson-office-de-tourisme-intercommunal-de-terre-de-provence-graveson/

Olivier de Benoist – « Le Petit Dernier » Graveson 2023-02-16 was last modified: by Olivier de Benoist – « Le Petit Dernier » Graveson Graveson 16 février 2023 Bouches-du-Rhône Espace Culturel de Graveson Place du Marché Graveson Bouches-du-Rhône Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson Bouches-du-Rhône Graveson

Graveson Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Graveson Bouches-du-Rhône