Olivier De Benoist – Le Petit Dernier AUDITORIUM MEGACITE, 10 février 2023, AMIENS. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-05-27 20:30. Tarif : 36.0 à 36.0 euros. ART SCENIQUE (l.140065696) en accord avec KI M'AIME ME SUIVE présente ce spectacle avec Rire & Chansons À chaque fois qu'Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans cette véritable ode à la contraception qu'est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés – tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m'en vais, j'ai pris un appart » -, il n'en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n'est pas une sinécure. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd'hui, les choses ont enfin changé. Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s'agit de s'occuper de leur progéniture. Fort de l'expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets d'une éducation réussie. Réservation PMR : 02.32.18.64.83

Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés – tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin changé. Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie. Réservation PMR : 02.32.18.64.83.2023-04-08. Votre billet est ici

