Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados Saint-Germain-la-Blanche-Herbe L’auteur à sa table est-il en proie à des images ?

Documentation, collages, archives familiales, découpes dans les journaux… Lancé en 2019 avec Boîte noire de Tanguy Viel, le cycle « Diaporama » invite un auteur à parler librement de son travail en s’appuyant sur les images de son choix. À chaque rencontre, en même temps que l’auteur dévoile ses motifs et processus d’écriture, se dessine le roman-photo de la création littéraire contemporaine.

Olivier Cadiot propose un texte inédit composé à partir d’une trentaine d’images personnelles. Venez découvrir en avant-première ce nouvel art poétique illustré ! Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

