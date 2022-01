Olivier BOUTET Bulat-Pestivien, 3 février 2022, Bulat-Pestivien.

Olivier BOUTET Bulat-Pestivien

2022-02-03 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien

Olivier Boutet, « le peintre officiel de troquets »…expose au Ch’ty Coz. Un graphisme à l’aise, des tronches de bistrots, des gros plans hagards, des couleurs profondes, franches et sincères, des bouts d’histoires et de vie, des émotions pures et dures, sûres et mures !.. Soirée-échange avec le peintre à partir de 18h00, vendredi 4 février.

chtycoz@orange.fr +33 2 96 45 75 74

Olivier Boutet, « le peintre officiel de troquets »…expose au Ch’ty Coz. Un graphisme à l’aise, des tronches de bistrots, des gros plans hagards, des couleurs profondes, franches et sincères, des bouts d’histoires et de vie, des émotions pures et dures, sûres et mures !.. Soirée-échange avec le peintre à partir de 18h00, vendredi 4 février.

Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2022-01-28 par