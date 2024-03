OLIVIA RUIZ THEATRE DE LA MER – STE MAXIME Ste Maxime, jeudi 25 juillet 2024.

OLIVIA RUIZAprès une entrée magistrale en littérature avec la parution de deux romans – La Commode aux Tiroirs de Couleurs (2020) et Ecoute la Pluie tomber (2022) – lus par plus d’un million de lecteurs et la tournée de son spectacle Bouches Cousues, Olivia Ruiz rejoint le label Glory Box et annonce la sortie de son 6e album pour début 2024.Un retour en musique plus qu’attendu pour une artiste majeure de sa génération – albums certifiés diamant, platine et or, Victoires de la Musique, centaines de concerts en France et à l’étranger…Ce nouveau disque sera à son image : hors des sentiers battus, engagé, flamboyant, libre.Comme l’annonce La Réplique, premier titre dévoilé où Olivia affirme sa liberté et sonindépendance :« Je suis de cellesQui, nagent à contre-courantQui, refusent le sens du ventQui, refusent d’être la réplique de la réplique de la réplique »sur une musique parfaitement équilibrée entre la moiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique mêlant le français et l’espagnol.Album écrit et co-composé par Olivia Ruiz entourée de Nino Vella (Yseult, Eddy de Pretto…),Vincha (Louane, Ben Mazué…), Jonathan Quarmby (Benjamin Clementine, Lewis Capaldi…),Kaonefy (Médine, Lord Esperanza… )…Mixé par Julien Delfaud (Phoenix, Benjamin Biolay…)

Tarif : 30.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-07-25 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA MER – STE MAXIME PROMENADE SIMON LORIERE 83120 Ste Maxime 83