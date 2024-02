Olivia Ruiz La Nouvelle Vague Saint-Malo, jeudi 11 avril 2024.

Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies avec ses deux romans, et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacle Bouches Cousues.

Elle revient avec La Réplique, nouveau titre à l’allure d’autoportrait, et un nouvel album en 2024 qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abdiquer devant les diktats ambiants.

Sur une musique parfaitement équilibrée entre la moiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique, nous allons vibrer face au retour d’Olivia Ruiz !

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne. .

La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

