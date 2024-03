OLIVIA RUIZ LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, jeudi 14 novembre 2024.

Chanson pop ElectroniqueUniquement places en debout .Ouverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès (plus d’un million de lecteurs), et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacle Bouches Cousues. Elle revient aujourd’hui avec « La Réplique » nouveau titre à l’allure d’autoportrait et un nouvel album en 2024 qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abdiquer devant les diktats ambiants. Sur une musique parfaitement équilibrée entre la moiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique, vos corps entiers vibreront face au retour d’Olivia Ruiz.© Astérios

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-11-14 à 20:00

LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald 67